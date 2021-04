‘Roberta Di Padua incinta dopo Uomini e donne’: l’ex dama rompe il silenzio

La notizia sta circolando da giorni sui social. L’ex dama di Uomini e donne, Roberta Di Padua ha voluto chiarire la situazione.

Dopo il programma sono tante le notizie che circolano su Roberta Di Pauda e Riccardo Guernieri: prima la notizia della presunta crisi di coppia poi smentita e infine la notizia bellissima di una dolce attesa per la coppia.

I rumors del gossip su Roberta Di Padua e Riccardo Guernieri non si arrestano. Per questo la neo coppia ha voluto rivelare qual è la verità dietro la notizia che circola ormai da settimane.

LEGGI ANCHE –> Da Uomini e donne al convento: la decisione dell’ex volto noto del programma

LEGGI ANCHE –>Uomini e donne, morta nel sonno la famosa dama: programma in lutto

Roberta Di Padua incinta? L’ex dama chiarisce

Ad accrescere l’attenzione sulla neo coppia di Uomini e donne, formata da Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri è sicuramente l’inaspettato ritorno in studio della storica ex dell’ex cavaliere.

Ma oltre alla presenza di Ida in studio, anche il fatto che sulla nota coppia ciacolano voci molto particolari desta l’attenzione social.

Solo qualche giorno fa sarebbe arrivata la notizia della fine della loro storia, cosa prontamente smentita dai due su IG.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Di Padua (@robertadipadua)



Inoltre, la coppia ha voluto chiarire il punto sulla gravidanza.

Con la story insieme i due hanno messo a tacere una volta per tutte tutti i pettegolezzi.

L’ex dama di Uomini e Donne confessa

La notizia della dolce attesa di Roberta ha fatto impazzire i fan. Ma in realtà non è altro che un equivoco la voce circolata sulla coppia. I due non stanno diventato genitori. Sul web, infatti, sta ciacolando una foto molto bella che ritrae Roberta in dolce attesa con un bel pancione.

Non è però uno scatto recente. L’ex dama ha messo il punto sulla questione con la sua solita ironia. Durante la mini clip col compagno ha rivelato:

“Ah volevo dire a tutta Italia che ho il ciclo, a buon intenditor poche parole”.

Frase più inequivocabile non c’è.