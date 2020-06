Uomini e donne, rissa al trono over: interviene la sicurezza, Mediaset censura la scena

Gemma Galgani esce con Sirius senza telecamere mentre Armando e Giovanni arrivano alla rissa: le ultime anticipazioni di Uomini e donne

Il trono over di Uomini e Donne continua a tenere incollati al piccolo schermo milioni di italiani grazie alle vicende amorose che riguardano i diversi protagonisti, tra questi anche Gemma Galgani. La dama torinese continua la sua conoscenza con Sirius anche lontano dalle telecamere: paparazzata mano nella mano insieme al suo giovane corteggiatore.

Gemma Galgani e Sirius: conoscenza loranto dalle telecamere

Un giovane corteggiatore ha deciso di intraprendere questa nuova esperienza televisiva esclusivamente per conoscere Gemma Galgani. Nicola Vivarelli, meglio noto con il nome di Sirius, è un giovane ragazzo di 26 anni che, contrariamente il parere dei suo conoscenti, si è presentato negli studi di Uomini e Donne per uscire con la dama di Torino. La scelta del giovane ha fatto storcere il naso a numerosi telespettatori ma nonostante tutto sembra che abbia serie intenzioni con la dama del parterre femminile.

Nelle ultime puntante, il cavaliere ha spigato che non ha voluto baciare Gemma. D’Altro canto, lei non voleva avvicinarglisi troppo per paura del coronavirus. Ma ci sarebbero delle prove del reale interessamento che l’ufficiale della Marina nei suoi confronti.

La coppia paparazzata a Roma

C’è chi crede che non vi sia reale interesse da parte di Nicola Vivarelli nei confronti della dama torinese mentre altri sostengono che il giovane nutre un genuino interesse per Gemma Galgani.

Il video condiviso sui social sarebbe la prova, secondo i sostenitori della possibile coppia, dell’interessamento genuino e disinteressato da parte dell’ufficiale della Marina. Ecco il video pubblicato dalla pagina tronoclassico.trash che immortala i due mano nella mano in giro per la capitale:

Ma la storia tra Gemma e Sirius non è la sola che appassiona il pubblico. Ci sono alcune relazioni nate in quello studio che attirano in modo particolare i telespettatori. In questi giorni, gli animi si infiammeranno particolarmente.

Gli animi si infiammano: rissa in studio

Una delle storie che più appassiona il pubblico è quella tra Giovanni e Veronica. Proprio quest’ultimo ha dichiarato di non stimare affatto Armando, un volto storico del programma. Addirittura, l’oramai ex cavaliere (ha deciso di lasciare il programma qualche settimana fa) ha raccontato di essere arrivato allo scontro fisico con l’altro cavaliere napoletano:

“Ho messo quasi le mani addosso ad Armando, una rissa sfiorata solo grazie all’intervento della sicurezza dello studio”

Ovviamente, Mediaset ha deciso di tagliare le scene dello scontro a Uomini e Donne. Giovanni Longobardi si dichiara pentito della reazione, perché ha dichiarato che arrabbiarsi per uno come Armando che non si fa problemi ad attaccare una donna e ridurla in lacrime devastandola. Insomma, i due la pensano diversamente e questo è chiaro. Ma vedremo mai l’accenno di rissa? Questo è da vedere.

