Uomini e donne, quanto guadagna Riccardo Guarnieri? Svelato il cachet

Il cavaliere di Uomini e donne, è uno dei più chiacchierati nel programma. Ma quanto guadagna Riccardo Guarnieri in Tv? Svelato il cachet.

In molti non hanno apprezzato i modi e il carattere di Riccardo Guarnieri, Cavaliere di Uomini e donne. Però bisogna dire che è tra i volti del programma più corteggiati e amati.

Ormai è uno dei personaggi più noti in TV conosciuto grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Con il programma la sua notorietà è cresciuta di gran lunga. Adesso in molti si chiedono quanto ha percepito il cavaliere per la sua partecipazione.

Riccardo Guarnieri, quanto guadagna il cavaliere?

Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, ha reso volti noti tante dame e cavalieri. Grazie a questa notorietà, i guadagni privati sono considerevolmente lievitati. Alcuni sono diventati delle vere e proprie star dei social.

Riccardo Guarnieri si è fatto conoscere prima per la sua tormentatissima relazione con Ida Platano e poi per quella con Roberta Di Padua. Ha partecipato poi anche a Temptation Island dopo poche settimane con la sua prima fidanzata di Uomini e donne.

E’ necessario precisare che i guadagni non sono previsti nella trasmissione. La redazione provvede a coprire le spese per eventuali esterne e per gli alloggi o gli spostamenti. Non possono, in trasmissione, nemmeno pubblicizzare marchi, anche semplicemente indossandoli.

I cachet dopo la trasmissione

La notorietà però paga. Grazie a Uomini e donne, il Guarnieri è stato protagonista di diverse serate con compensi anche abbastanza importanti e di campagne pubblicitarie anche abbastanza importanti.

Insomma, il programma ha fatto sì che la sua immagine diventasse appetitosa per aziende e società. I guadagni sono sicuramente lievitati.