Uomini e donne, Riccardo lancia la bomba: ‘Mi ha chiesto di mentire per soldi’

Una verità, quella di Riccardo di Uomini e donne che mette il programma in serie difficoltà. L’ex cavaliere sgancia una bomba.

Ci sono delle cose, interne al programma di Uomini e donne, che solo veterani come Riccardo Guarnieri possono sapere. Ecco cosa è emerso dalla sua ultima bomba

Rivelazioni e verità inaspettate quelle dichiarate da Riccardo Guarnieri durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne lo scorso 9 Maggio.

Uomini e donne, Riccardo rivela la verità

Secondo quanto riferito d’alcuni rumors l’ex cavaliere di Uomini e donne, ha voluto raccontare alcuni retroscena inediti legati alla fine della storia con Ida Platano ma anche ad alcune situazioni legate a Roberta di Padua e Armando Incarnato.

La Di Padua ha rivelato le incompatibilità caratteriali con Riccardo, alla base della rottura ma anche perché a suo avviso il cavaliere è privo di passionalità. Guarnieri però la inguaia rivelando che la dama le ha chiesto di prolungare per finta la loro storia e questo per ottenere maggiore visibilità sui social.

Come se non bastasse ha coinvolto anche Armando accusandolo di parlare male della redazione.

La discussione sfiora la rissa. Roberto ha anche accusato l’ex fidanzata Ida d’aver provato a coinvolgerlo in una o più situazioni non vere riguardo al programma. Il Guarnieri non voleva neanche venire in puntata ma per rispetto della redazione ha vuotato il sacco.

La reazione di Roberta e Armando alle parole di Riccardo

Come si poteva immaginare Roberta si è sentita molto imbarazzata dalle parole dell’ex. Armando ha fatto di tutto per difendersi sostenendo di non c’entrare niente con la loro storia.

Le parole di Guarnieri sono state ritenute subito veritiere da parte degli opinionisti e anche parte del parterre di cavalieri e dame sembra aver dato ragione al cavaliere che ha rivelato tutto per tutelare la sua immagine.

Ma c’è ancora da scoprire se i due resteranno alla corte di Maria De Filippi o dopo la bomba decideranno di abbandonare il programma.