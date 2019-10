Uomini e Donne anticipazioni 15 ottobre: Riccardo Guarnieri discute con Armando ed esce dallo studio in lacrime

Questo pomeriggio andrà in onda su Canale 5, sempre alle ore 14:45, il secondo appuntamento settimanale dedicato al trono classico di Uomini e Donne. Una puntata che , come quella di ieri, sarà costellata da colpi di scena.

Uomini e Donne: Gemma e Jean Pierre

Protagonista indiscussa della puntata di ieri, ancora una volta, Gemma Galgani. Come sempre, la dama torinese ha avuto un battibecco con Tina Cipollari. Quest’ultima infatti ha un obiettivo di portare al termine: perdere peso. La dama ha deciso anche lei di pesarsi in studio, gesto questo non è piaciuto alla bionda opinionista. La padrona di casa l’ha invitata al centro dello studio per confrontarsi con Jean Pierre. I due sono usciti insieme ed è scattato un bacio durante un’esterna a Roma.

Il bacio ha stupito tutti perché il cavaliere ha dato un due di picche alla dama torinese qualche settimana fa precisando che tra loro poteva esserci solo una semplice amicizia e che non provava alcuna attrazione fisica. Ma in studio si è presentata una nuova dama che ha deciso di corteggiarlo e lui l’ha accettata. Il suo atteggiamento ha inevitabilmente deluso la Galgani.

Riccardo Guarnieri in lacrime

La scorsa settimana, Riccardo Guarnieri ha deciso di scrivere una lettera d’amore per la sua ex fidanzata. Inaspettatamente, Ida Platano ha asserito di non amarlo più e di non aver provato nulla né con la lettera né avendolo vicino a Brescia, la città dove vive. Per il momento, la donna ha deciso di frequentare Armando e pare che le cose stiano andando per il verso giusto.

Tuttavia, Riccardo Guarnieri non accetta l’atteggiamento della sua ex fidanzate. Le sue affermazioni lo feriscono, e dopo la discussione con il cavaliere partenopeo è uscito dallo studio in lacrime. Ma come andrà a finire tra loro due? I telespettatori sognano il ritorno di fiamma, staremo a vedere..