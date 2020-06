La Rai sfida Mediaset. Arriva Love Game di Carolina Rey, il primo esperimento di Rai Due che strizza l’occhio a Uomini e Donne.

Uomini e Donne di Maria De Filippi vanta già un’imitazione. La Rai cerca di essere competitiva e annuncia Love Game di Carolina Rey, il primo dating show estremamente simile alla popolare trasmissione tv di Canale 5.

Rai Due vs Mediaset? La concorrenza spietata a Uomini e Donne

Una notizia decisamente interessante arriva per gli aficionados di Uomini e Donne. Rai Due potrebbe avere qualcosa per loro. Si chiama Love Game, primo dating show firmato Rai che sembra avere caratteristiche molto similari alla storica trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Sembra che Love Game, nuovo gioiellino di Rai Due, voglia “scavare la fossa” a Uomini e Donne. Il popolare sito di anticipazioni televisive Davide Maggio ha lanciato un’indiscrezione bomba: il dating show di Rai Due esordirà il prossimo mese di ottobre e al timone ci sarà la giovane conduttrice Carolina Rey.

A differenza del Trono Over e del Trono Classico di Uomini e Donne, Love Game andrà in onda il sabato pomeriggio e durerà soltanto mezz’ora. Un quesito sorge spontaneo: il pubblico di Rai Due gradirà questo nuovo esperimento televisivo incentrato sull’amore?

Love Game di Rai Due: promosso o bocciato?

Sfortunatamente la new entry di casa Rai non ha suscitato, ancora per il momento, l’entusiasmo collettivo. Contrariamente alle aspettative dei piani alti di Viale Mazzini, il nuovo progetto di Rai Due ha portato allo scetticismo dei telespettatori.

I fan di Uomini e Donne ritengono che il leggendario show di Maria De Filippi sia ineguagliabile e non possa avere cloni. È abbastanza improbabile, infatti, che la trasmissione Love Game possa offrire le stesse dinamiche televisive prorompenti che Uomini e Donne regala ogni anno al suo fedele pubblico.