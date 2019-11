Uomini e Donne, ‘Sta molto male’: dolore per Raffaella Mennoia, il dramma in famiglia.

Uomini e Donne, ‘Sta molto male’: dolore per Raffaella Mennoia, il dramma...

Grande apprensione ad Uomini e Donne per l’autrice Raffaella Mennoia, il dramma della malattia che ancora incombe sulla sua famiglia.

L’autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia torna a parlare del dramma che vive per la salute del padre che è ancora ricoverato. il racconto toccante

Raffaella Mennoia e il triste anno passato

La bella Raffaella Mennoia, una delle autrici più conosciute del fortunato programma di Maria De Filippi non ha passato un periodo felice negli ultimi mesi.

Dopo lo scandalo che l’ha vista coinvolta a causa delle sue presunte menzogne quando era corteggiatrice e le successive accuse di manipolare i partecipanti al programma per lo share, la Mennoia ha vissuto un altro triste periodo.

La 45enne ha infatti passato momenti di grande apprensione per la salute del suo adorato papà che è stato costretto ad essere ricoverato in ospedale.

Il post che ha commosso tutti

Nelle scorse ore la Mennoia ha postato sul suo profilo Instagram gli aggiornamenti sulla salute di suo padre.

La situazione non pare rassicurante perché l’uomo sarebbe ancora ricoverato e le notizie non sarebbero delle migliori.

“Stiamo cercando di capire come si evolve, ma non sta affatto bene”

Ha scritto Raffaella nel post precisando che il padre sarebbe stato trasferito in un’altra clinica proprio per poter monitorare meglio la situazione e sperare in un’evoluzione positiva.

L’autrice romana sia di Uomini e Donne che di Temptation Island ha poi concluso il post con sentiti ringraziamenti per tutte le persone che le sono state vicine in questo lungo e difficile periodo della sua vita.

Ha poi voluto mandare un messaggio a tutti in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne:

“Spero che vengano sbloccati presto i fondi per orfani di madri uccise per femminicidio.

Io mi impegno quotidianamente con varie organizzazioni e associazioni per la difesa delle donne”

Chissà se questo periodo difficile per la storica autrice del programma porterà una riconciliazione con Queen Mary.