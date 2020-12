Vi siete mai chiesti quanto guadagnano tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne? Una delle Dame del trono Over lo ha svelato.

Il Daytime condotto da Maria De Filippi è tra i più amati e seguiti degli ultimi 24 anni.

Quello che numerosi telespettatori si chiedono da sempre è: a quanto ammonta il cachet intascato da corteggiatori e tronisti?

A svelare tutta la verità in merito (e anche di più) è una delle Dame del Trono Over che ha deciso di rispondere ai dubbi del pubblico.

Quanto guadagnano corteggiatori e tronisti di Uomini & Donne?

A rispondere ad una delle domande più googlate di sempre è stata Elga Profili , nel corso di un un’intervista risalente a qualche tempo fa.

L’ex Dama del Trono Over ha rivelato in merito che la produzione non stanzia nessun tipo di cachet per chi partecipa al programma della Queen Mary.

Il motivo?

Se tronisti e corteggiatori, o Dame e Cavalieri percepissero del denaro, ciò andrebbe ad incidere negativamente su quello che è il reale motivo che spinge le persone a prendervi parte, ovvero la ricerca dell’anima gemella.

Le relazioni quindi non si instaurerebbero in maniera del tutto naturale.

Ma le dichiarazioni rilasciate dalla dama non si limitano ai cachet dei protagonisti del programma. Ecco cosa ha raccontata Elga.

Elga Profili vuota il sacco: ‘Ci spegnevano i microfoni’

L’Ex Dama di Uomini e Donne ha poi affrontato nella medesima intervista, un altro argomento relativo allo svolgimento dei dibattiti all’interno dello studio del daytime.

Hha rivelato che durante gli interventi la Regia era solita silenziare i microfoni dei corteggiatori.

Per quale ragione? Molto semplicemente si cerca dietro le quinte di pilotare gli interventi dei protagonisti secondo una linea prestabilita, evitando che si crei caos o venga posta altrove l’attenzione relativamente ai contenuti.

Quanto guadagna Maria De Filippi?

Dopo aver risposto ai dubbi dei telespettatori in merito ai ‘non cachet’ dei pretendenti del daytime, cercheremo di rispondere ad un altro grande punto interrogativo, ovvero:

qual è lo stipendio di Queen Mary?

Secondo quanto rivelato da The Italian Times, Maria De Filippi guadagnerebbe per la conduzione delle diverse trasmissioni Mediaset, quindi non solo U&D, ma anche Tu si Que Vales, C’è posta per te, e Amici, circa 10 Milioni di euro l’anno.

Alla già stellare somma di denaro, andrebbero ad aggiungersi i profitti della Fascino S.r.l, di cui è proprietaria al 50% insieme alla RTI.