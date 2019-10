Proposta di matrimonio a Uomini e donne: la lieta notizia in studio, la coppia lascia il programma

Uomini e Donne anticipazioni 23 ottobre: due ex volti della trasmissione convoleranno a nozze, la lieta notizia in studio

Questo pomeriggio andrà in onda, su Canale 5,il terzo ed ultimo appuntamento settimanale con il trono classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi. La puntata trasmessa ieri ha visto come protagonista Edoardo e Chiara, i due ex volti del dating show hanno annunciato una lieta notizia. Vedremo le dame in una versione sensuale durante la sfilata.

Da Maria De Filippi la lieta notizia

La puntata di ieri è stata ricca di colpi di scena. Per quale motivo? Procediamo con ordine. La scorsa settimana, Riccardo Guarnieri ha chiesto alla produzione di fare una sorpresa alla sua ex fiamma. La padrona di casa lo ha invitato a sedersi in studio per leggere una lunga lettera d’amore nella quale ha precisato di provare ancora dei sentimenti per Ida Platano nonostante i continui litigi e incomprensioni. Ma è proprio qui che arriva il colpo di scena.

Stando alle ultime anticipazioni pubblicate dal portale di gossip, Il Vicolo delle News, inizialmente la dama ha confessato di non aver provato niente, né quando ha letto la lettera né quando lui si è presentato a Brescia per una sorpresa.Ma le cose si sono ribaltate nell’ultima registrazione: la coppia lascia insieme il programma per dare una seconda chance alla loro storia d’amore. Ma in studio si presentano due ex volti del trono over che annunciano una bella notizia.

Edoardo e Chiara presto sposi

In studio hanno fatto il loro ingresso due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne: Edoardo e Chiara. La coppia ha precisato che la loro storia d’amore procede a gonfie vele e che presto diventeranno marito e moglie.

Stando al video pubblicato su Witty la puntata questo pomeriggio del Trono Over si prospetta davvero molto sensuale… le dame del parterre femminile si cimenteranno in una nuova sfilata a tema “Pigiama party per due“.