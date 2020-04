Trattenuto dai carabinieri, paura per Armando di Uomini e donne: ecco cosa è successo

Uomini e Donne, Armando Incarnato, forte paura per il cavaliere del programma di Maria De Filippi in quarantena, ecco cosa è successo

Uomini e Donne è un programma molto seguito su Canale Cinque, sopratutto per quanto riguarda il trono Over. Molti fans del programma infatti seguono i personaggi del trono anche sui social e spesso e volentieri, sopratutto in questi giorni di quarantena.

Uomini e Donne paura per Armando

Armando Incarnato è uno dei personaggi più seguiti del trono over di Uomini e Donne. Il bel cavaliere napoletano infatti, in questi giorni, pare abbia fatto prendere uno bello spavento ai suoi fans. Il giovane napoletano infatti, attivo quotidianamente sui social, ha mostrato come ogni giorno, cosa fa per passare il tempo in quarantena. Il cavaliere a quanto pare si è dato alla ristrutturazione della casa e sta cercando in tutti i modi di restare in casa.

Ma come in molti anche Armando è dovuto uscire per necessità, ma a quanto pare è successa una cosa che ha fatto preoccupare i suoi fans.

Fans preoccupati per il cavaliere

Il giovane infatti ha raccontato sui social la disavventura che gli è capitata per essere uscito di casa. Armando infatti ha raccontato di essere stato fermato dai carabinieri e di essere stato trattenuto per molto tempo. Fortunatamente il cavaliere è stato rilasciato dopo aver spiegato ai carabinieri il motivo della sua uscita in questo periodo di emergenza sanitaria e quarantena.

Una situazione che ha messo in allarme i fans del napoletano, che hanno temuto per Armando. La cosa però fortunatamente si è risolta e Armando è stato rilasciato dai Carabinieri poco dopo.