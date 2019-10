‘Cacciato da Uomini e donne’ La verità sul noto volto di Uomini e donne: la confessione della dama

Uomini e Donne anticipazioni 30 ottobre, Pamela rivela: “Ti hanno cacciato dalla trasmissione”

Il Trono Over sarà protagonista della puntata di Uomini e donne di oggi 30 ottobre, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Nella puntata trasmessa ieri pomeriggio, la padrona di casa ha chiamato al centro dello studio Ida e Riccardo che hanno parlato del nuovo rapporto mentre Gemma è scoppiata in lacrime per il comportamento di Jean Pierre. Nell’appuntamento di oggi, parlerà anche di Pamela che sui social ha svelato il motivo dell’assenza in studio del suo ex, Stefano.

Uomini e Donne: riassunto di ieri

La puntata di ieri è stata ricca di colpi di scena. Ida Platano e Riccardo Guarnieri formano una coppia, i dissapori del passato sono stati messi da parte da entrambi. Doccia fredda per Gemma Galgani. Per quale motivo? Jean Pierre, dopo l’esterna con la dama torinese, ha deciso di conoscere altre due dame e per tale motivo è scoppiata in lacrime. Barbara De Sanctis non ha creduto alle sua disperazione ed ha affermato:

“Non ti esce una lacrima da quegli occhi, finta, falsa!”

Nell’appuntamento di oggi si parlerà anche di Pamela Barretta e del suo rapporto con Enzo.

Pamela Barretta: la gelosia di Enzo

La dama ha svelato che il cavaliere è eccessivamente geloso. Dopo la sfilata, Enzo si è arrabbiato molto perché il suo outfit è stato ritenuto poco rispettoso del cavaliere. Questa settimana la dama è stata al centro delle voci di gossip per quanto dichiarato sul suo ex sui social:

“Non è vero che non vuoi tornare a Uomini e Donne, ti hanno cacciato e non ti hanno mai invitato! Per come ti conosco sei sul divano di casa a piangere, guardando le puntate. La redazione ti ha messo fuori per la tua falsità“

La dama ha anche aggiunto che era fidanzato quando è stato ospite l’ultima volta nel dating show di Canale 5. Immediata la risposta di Stefano che ha precisato di non essere stato cacciato dal programma.