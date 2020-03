Il Coronavirus stravolge anche la tv e, nella fattispecie, la popolare trasmissione di Maria De Filippi. Nuove importanti regole hanno rivoluzionato il Trono Over di Uomini e Donne.

Si respira aria di cambiamento nel celebre studio televisivo di Uomini e Donne. Si materializza all’orizzonte un nuovo regolamento, suggerito dal buonsenso e dalle nuove norme di sicurezza pertinenti l’emergenza Coronavirus.

Nuove regole stravolgono la trasmissione

Le effervescenti dame e gli aitanti cavalieri del Trono Over di Maria De Filippi sono costretti a dire addio al celebre ‘ballo del mattone’. Gemma Galgani, protagonista indiscussa della leggendaria trasmissione di Canale 5, e le altre dame di Uomini e Donne devono obbligatoriamente adeguarsi al recente decreto del Governo e rinunciare ai contatti ravvicinati con i cavalieri del Trono Over.

Stop ai balli e ai contatti fisici

Nel chiassoso studio tv di Maria De Filippi i balli di coppia sono stati banditi. Per ovvie ragioni, le vivaci dame e gli audaci cavalieri sono stati esortati ad evitare i contatti interpersonali e a mantenere una considerevole distanza. Sarebbe pari ad un metro la distanza imposta dalla conduttrice, attinente alle insindacabili regole imposte dal Governo e più volte ribadite dallo stesso presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Sebbene durante l’ultima puntata del Trono Over, andata in onda venerdì 13 marzo, Gemma Galgani abbia timidamente accennato qualche passo di danza assieme al cavaliere Algemiro, la 60enne torinese è stata in grado di rispettare le distanze di sicurezza e ha egregiamente evitato il contatto fisico con il suo cavaliere, malgrado l’imbarazzo di entrambi.

Sfortunatamente per i protagonisti di Uomini e Donne Over questa non sarà l’unica regola che entrerà in vigore a seguito all’emergenza Coronavirus. A causa dello stop forzato delle registrazioni della trasmissione, dalla prossima settimana sia le dame che i cavalieri di Maria De Filippi staranno maggiormente distanti per rispettare la normativa di sicurezza.