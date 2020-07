Uomini e donne, brutta tegola per Maria De Filippi: rischia la denuncia la sua opinionista

Una notizia che ha sconvolto i fan della trasmissione. L’amata opinionista di Uomini e donne rischia la denuncia

Giulia De Lellis la nota opinionista di Uomini e Donne e nota influencer, rischierebbe una denuncia per truffa. L’influencer negli scorsi giorni aveva appoggiato una campagna pubblicitaria attraverso le sue Instagram stories. Era una campagna che sarebbe dovuta essere a favore degli orafi della città di Valenza, in provincia di Alessandria, ma a quanto pare questo potrebbe portarla a conseguenze penali.

Le stories incriminate

Giulia aveva iniziato parlando nelle stories dei lavoratori di Valenza e di come sia rimasta colpita dai loro racconti della crisi post Covid che stanno affrontando. Per aiutarli in qualche modo ha condiviso con i suoi follower l’iniziativa della gioielleria Different Class, che avrebbe realizzato una linea di gioielli. I proventi della vendita avrebbero dovuto essere devoluti per favorire la ripartenza di tutti gli artigiani locali.

Ogni video condiviso permetteva tramite lo Swipe Up, di arrivare al sito internet del negozio per arrivare ad acquistare i gioielli e accessori, come braccialetti di diversi materiali, potendo scegliere colori e misure.

La possibile querela

Secondo quanto riportato da Novella 2000, la gioielleria non si starebbe comportando in modo corretto. Sembrerebbe infatti che non stia rispettando quanto promesso e se fosse vero, potrebbe essere una truffa. Sembrerebbe probabile che anche Giulia De Lellis sia stata ingannata da questa gioielleria.

Per questo motivo la Presidente del Consorzio Di Valenza avrebbe dichiarato di non essere a conoscenza dell’iniziativa benefica. Per questo ha invitato la gioielleria Different Class ad esporsi. Si chiede quindi ai proprietari di farsi vivi, chiarendo il loro comportamento, sulle dinamiche dell’iniziativa ed eventualmente la bontà dell’iniziativa. In caso contrario, si penserà a presentare una denuncia/querela per truffa, nella quale potrebbe essere citata anche l’influencer Giulia de Lellis.