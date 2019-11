Uomini e Donne, ecco chi è Carlo: il nuovo tronista di Maria De Filippi – Video

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano. In onda dal lunedì al venerdì tiene incollato al piccolo schermo milioni di persone ogni giorno i quali curiosi sognano insieme ai tronisti e corteggiatori nell’attesa che scocchi la scintilla.

Durante l’ultima registrazione è stato presentato il nuovo tronista del Dating Show di Maria De Filippi. Scopriamo insieme chi è.

Chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne? Ce lo presenta Witty Tv con un piccola video intervista. Si Chiama Carlo, bellezza dai colori mediterraneo e sorriso magnetico, è originario do san Donà del Piave, in provincia di Venezia.

Carlo ha 28 anni e fa il barman e il suo piccolo ‘sogno nel casetto’ è quello di aprire un giorno un’attività tutta sua.

Si descrive come una persona mite ma, come lui dichiara, dipende se lo si ‘tocca’ o meno su argomenti a lui particolarmente cari, e ciò lo rende arrogante:

‘Sono libero dal giudizio della gente, non mi importa quello che si dice o si pensa di me. L’unico giudizio che per me ha un valore è quello della mia famiglia’