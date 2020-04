Uomini e Donne torna su Canale 5, da lunedì 20 aprile 2020, con una versione completamente rivisitata, che stravolge i ruoli degli opinionisti, della conduttrice e dei protagonisti

Scopriamo come cambierà Uomini e Donne a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus!

Torna Uomini e Donne, cosa cambierà

L’emergenza sanitaria italiana legata alla pandemia di Coronavirus ha costretto gli autori televisivi ad accantonare alcuni progetti e a rivisitare completamente il format di altri.

La redazione di Uomini e Donne ha optato per questa seconda opzione, considerato il successo che la trasmissione continua a riscuotere nel pubblico, nonostante sia in onda da ben 24 edizioni.

A partire da lunedì, 20 aprile 2020, quindi, la formula del dating show verrà totalmente stravolta e andrà in onda alle 14.45 su Canale 5 con una formula rivisitata.

Mancheranno il pubblico, i protagonisti, gli opinionisti e addirittura la conduttrice in studio: tutti si collegheranno con l’ausilio della connessione internet e seguiranno le evoluzioni del dating show da remoto.

Il ruolo degli opinionisti e della De Filippi

I due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, continueranno a rivestire il loro ruolo e, in ogni puntata, avranno la possibilità di mettersi in contatto con dame, cavalieri, troniste e corteggiatori, attraverso Skype, per dispensare consigli utili.

Conduttrice di Uomini e Donne sarà ancora una volta Maria De Filippi, che racconterà le gesta dei protagonisti attraverso una voce fuori campo.

Gemma e Giovanna protagoniste

Nella puntata del 20 aprile e nelle successive, protagoniste assolute saranno la dama Gemma Galgani e la tronista Giovanna Abate.

Le due donne avranno a disposizione un computer, tramite cui rivere delle email da misteriosi corteggiatori. Come accade nella versione classica, i corteggiatori potranno mentire a Gemma e a Giovanna, rivelando loro soltanto a fine corteggiamento di non essere realmente interessati a conoscerle meglio.

Considerato che la Abate aveva già avviato una conoscenza con Alessandro Graziani e con Sammy Hassan, si presume possa continuare a interagire anche con loro.