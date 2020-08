Tra le scappatelle più clamorose e le rotture più tumultuose dell’estate 2020, si fa strada un nuovo flirt esplosivo. Nilufar Addati è stata beccata al Billionaire in compagnia di un celebre calciatore. E c’è chi giura che i due non siano amici.

Tronisti e gossip, due parole, due concetti che le riviste di gossip mettono spesso in relazione. Il binomio calciatore-tronista riscuote l’interesse del pubblico e occupa grande spazio sulla copertina dei settimanali di cronaca rosa.

Scorrendo gli annali della storia ci si rende conto che i calciatori non si impegnano bene solo sul campo di calcio, ma anche in discoteca. Si vocifera, infatti, ci sia una nuova coppia (e che coppia) a far girare la testa a Porto Cervo.

Nilufar Addati, ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island Vip, ha partecipato ad una recente serata organizzata al Billionaire, noto locale sito in Costa Smeralda. I suoi fan hanno pizzicato la ventiduenne napoletana in compagnia di Andrea Petegna, star del panorama calcistico italiano.

Nilufar Addati e Andrea Petegna: nuovo flirt tra tronista e calciatore?

I beninformati, che in queste circostanze peccano davvero raramente, sembra abbiano scorto i due vip in atteggiamenti languidi. La segnalazione, ancora una volta, arriva dalla popolare influencer di Instagram Deianira Marzano.

Sebbene qualche indizio in più avrebbe potuto farci propendere per l’attendibilità di questa indiscrezione, si vocifera che i due siano stati beccati allo stesso tavolo e in atteggiamenti confidenziali. Negli scatti fotografici condivisi sul profilo Instagram di Deianira Marzano, si può dedurre che Nilufar Addati e Andrea Petegna abbiano trascorso gran parte della serata insieme.

Una nuova liaison amorosa o una semplice conoscenza tra vip? Sperando non si tratti dell’ennesimo gossip infondato e studiato a tavolino, i fan di Nilufar Addati restano in attesa di eventuali conferme o smentite da parte della diretta interessata.