U&D, Nicola Vivarelli rivela: ‘Gemma non vuole farlo’ La verità sul loro rapporto

U&D, Nicola Vivarelli rivela: ‘Gemma non vuole farlo’ La verità sul loro...

Uomini e Donne, che fine hanno fatto Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, protagonisti dell’ultima edizione? Vediamo tutti i dettagli

L’ultima stagione di Uomini e Donne è stata segnata dalla presenza del giovane Nicola Vivarelli, che ha corteggiato assiduamente Gemma Galgani, più grande di lui di ben 44 anni.

La coppia ha conquistato il pubblico del programma, che ora si chiede come stia trascorrendo la pausa estiva, periodo nel quale il dating show non va in onda.

La dichiarazione di Nicola

Ora è il giovane 26enne Nicola Vivarelli a rompere il silenzio e a spiegare i dettagli relativi alla situazione attuale con la dama 70enne.

Dalle dichiarazioni del giovane non trapela nulla di buono! L’Ufficiale di Marina, infatti, è spuntato sui social dichiarando, in una serie di Stories Instagram, di avere dei problemi con la Galgani.

Vivarelli, stando alle sue parole, avrebbe ripetutamente invitato Gemma a raggiungerlo, ma la donna avrebbe sempre declinato gli inviti, non presentandosi mai agli appuntamenti.

Questa la versione di Nicola, che ha lasciato trapelare tutto il suo dispiacere per come si starebbero svolgendo le cose. La palla ora passa alla torinese, della quale si attende qualche dichiarazione.

“Purtroppo, nonostante i ripetuti inviti si vede che non vuole venire. Più che invitare io non so che fare.”

Vivarelli, al momento, si troverebbe a casa di amici, in una lussuosa villa con piscina, che vorrebbe condividere con Gemma.

La guerra social

Intanto continua il dibattito tra i fan che hanno seguito la loro vicenda: lo schieramento vede da un lato chi crede che tutta la storia sia stata montata solo per un ritorno di visibilità, mentre dall’altro chi è convinto dei sentimenti genuini dei due.

Solo pochi giorni fa, al magazine di Uomini e Donne, la Galgani affermava di non aver nessuna intenzione di interrompere la conoscenza del 26enne.

Dichiarazioni che allontanerebbero le voci su una presunta crisi tra i due, ma che trovano incongruenze con quanto ha appena dichiarato il giovane.