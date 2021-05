Uomini e donne, Nicola mostra il preservativo ritardante: la FOTO virale

Il cavaliere di Uomini e donne, negli ultimi tempi molto attaccato sui socia, ha voluto mostrare un particolare ‘intimo’.

Una foto che non poteva non diventare virale. Nicola Vivarelli, cavaliere di Uomini e donne, noto per il suo corteggiamento a Gemma Galgani giudicato fuori luogo data la considerevole differenza di età.

Nicola è, oltre che molto giovane, anche molto bello. Sui social è seguitissimo e nessuno ha potuto fare a meno di notare che adopera spesso l’ironia per catturare l’attenzione dei suoi followers sempre più numerosi.

Uomini e donne, Nicola Vivarelli mostra il preservativo

Il cavaliere di Uomini e donne, Nicola Vivarelli, sa come far parlare di lui. Sui social è abbastanza attivo da quando ha ripreso il percorso nella trasmissione interrotto dopo il corteggiamento di Gemma.

Adesso, il cavaliere, sembra intenzionato a trovare la donna giusta. Ma in molti hanno notato che è piuttosto esigente, sia sul piano fisico che caratteriale. Nicola, infatti, cerca una donna che possa rientrare nei suoi canoni ma che soprattutto abbia argomenti interessanti e stimolanti.

Il Vivarelli sembra intenzionato quindi ad intraprendere più che una semplice conoscenza. Mentre però in puntata dà, con i suoi consigli e gli attacchi ad alcuni colleghi in studio, un’immagine seria di sé stando molto attento alle parole che usa; sui social è più libero nei modi di esprimersi.

Nicola e la foto col preservativo

Ironizzando su quando gli è successo più volte, Nicola mostra un preservativo sui social con un timbro della nota compagnia di trasporti italiana. Spesso i treni, per problemi tecnici di linea o simili, fanno ritardo.

E’ capitato a tutti, almeno una volta, di aspettare un bel po’ di tempo in stazione. Ed è per questo che ‘il preservativo delle Ferrovie’ creato dagli utenti del web e condiviso da Nicola ti permette di ritardare l’amplesso fino a 50 minuti.

Insomma, un post divertente che mostra un lato più leggero del cavaliere.