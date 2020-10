Uomini e Donne, Nicola Vivarelli bacia la dama dopo la rottura con Gemma

Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata del 5 ottobre 2020 di Uomini e Donne, in base alle anticipazioni del programma.

L’appuntamento del dating show di Canale 5 sarà incentrato sul rapporto tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani e su un bacio inaspettato…

La rottura tra Sirius e Gemma

Nicola Vivarelli, anche conosciuto come Sirius, è il cavaliere del trono over che ha destato scandalo per essersi presentato a Uomini e Donne con l’intenzione di frequentare una donna molto più grande di lui, Gemma Galgani.

La conoscenza tra i due è iniziata durante il periodo della quarantena ed è proseguita anche nel corso della pausa estiva della trasmissione di Canale 5.

Tra Vivarelli e Galgani sembrava fosse seriamente scoccata la scintilla. I due apparivano molto affiatati, dopo di che qualcosa deve essere successo e li ha spinti ad allontanarsi.

Nel corso dell’estate, infatti, la coppia non si è vista molto e, all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, entrambi hanno comunicato la decisione di interrompere la conoscenza.

Vivarelli ha accusato più volte la dama di non aver mai nutrito un serio interesse nel conoscerlo davvero, mentre Gemma lo ha incolpato di non essere mai stato sincero con lei.

Scatta il bacio tra Nicola e la dama

Dopo l’interruzione della frequentazione, pare che Nicola Vivarelli si sia già rimesso in carreggiata e abbia già conosciuto un’altra dama.

In base alle indiscrezioni rilasciate dalla pagina NewsUeD, tra Nicola e una dama sarebbe addirittura scattato il bacio.

Tutti i dettagli sarebbero stati svelati nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, che ha avuto luogo nella giornata del 2 ottobre 2020.

Durante la puntata, sarebbe venuto alla luce del bacio tra Nicola e Angelica: tra i due la conoscenza starebbe proseguendo a gonfie vele.

Sembra che Nicola Vivarelli abbia finalmente messo da parte i suoi rancori per Gemma e abbia scelto di dedicarsi alla conoscenza di altre donne all’interno del programma di Canale 5.