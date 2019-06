Maria De Filippi, ‘Ho sofferto di anoressia’: la confessione choc delll’ex volto di Uomini e Donne

Uomini e Donne ex corteggiatrice del trono classico racconta una verità scioccante del suo passato sui social, ecco cosa è successo

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti dagli italiani comprendendo un pubblico dai più giovani ad un età adulta.Condotto dalla bravissima Maria De FIlippi, il programma riscuote sempre un enorme successo nella sua fascia oraria. Il programma della moglie di Maurizio Costanzo, non solo permette a molti giovani di trovare l’amore, ma anche di avere molta popolarità nel mondo dello spettacolo, un vero e proprio trampolino di lancio per chi aspira a lavorare nel mondo della televisione. La stessa Giulia De Lellis infatti è un esempio, riscuotendo un enorme successo sui social e nel campo televisivo.

Uomini e Donne ex corteggiatrice sotto accusa

Nell’ultimo trono classico abbiamo conosciuto molte ragazze, corteggiatrici del bellissimo Andrea Zelletta, ovvero Muriel. La giovane ha raggiunto sui social un bella popolarità ed oggi è molto seguita dai milioni di followers.

Questo da un lato può essere positivo per la giovane ragazza, ma dall’altro canto è esposta continuamente sotto la luce del gossip. Pare infatti che proprio ieri, un utente di Instagram abbia criticato la giovane influencer per alcune parole che non sono piaciute per niente ai suoi fan.

Muriel infatti avrebbe postato scatti di cibo, in cui secondo molti utenti, avrebbe fatto una battuta poco felice sull’anoressia. I followers immediatamente si sono scatenati contro di lei, criticando la giovane Muriel.

L’ex corteggiatrice, si è vista attaccata da molti dei suoi fan, tanto che ha deciso di scusarsi pubblicamente e di raccontare la sua esperienza riguardo l’anoressia.

Muriel la lotta contro l’anoressia

La giovane Muriel dopo essersi presa molti insulti e rimproveri da suoi fan, ha deciso di scusarsi e di raccontare la sua esperienza e la lotta che ha dovuto affrontare contro l’anoressia. La giovane infatti, avrebbe preso l’argomento troppo alla leggera, ma non tutti sanno che è stata la prima a soffrire di questa malattia ed infatti racconta:

“Sto ricevendo diverse critiche per la frase in qualche stories precedente, la mia non era ironia”

La giovane infatti ha raccontato di aver sofferto in passato di disturbi alimentari e di conoscere bene l’argomento:

. “Sebbene non mi piaccia parlarne, semplicemente per il fatto che non la vedo come un’informazione importante. Chi mi conosce o mi segue da tempo sa della mia recente ripresa (dall’anoressia, ndr). Come sempre tendo a prendere con leggerezza ogni cosa, anche i problemi.”