Uomini e Donne, oggi è il cavaliere più bello: in passato era così, avete capito chi è?

Uomini e Donne, oggi è il cavaliere più bello: in passato era...

Uomini e Donne, riconoscete l’uomo nella foto in evidenza? E’ un uno dei cavalieri della nuova edizione del dating show.

Riuscite a riconoscere l’uomo nell’immagine proposta? E’ un volto noto del dating show di Canale 5.

“Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita“, così recita un noto brano di Luca Carboni. Fisico super allenato, muscoli in evidenza: il protagonista dello scatto è uno dei personaggi più in vista della trasmissione di Maria De Filippi.

Il noto cavaliere amante dello sport

Oggi è uno dei cavalieri più discussi del programma. E’ riuscito immediatamente a catturare l’attenzione del pubblico femminile per il suo fascino e il suo carisma.

Nelle ultime settimane, sta facendo molto parlare di sé in quanto sembra essere attratto da due dame del parterre femminile di Uomini e Donne.

Stiamo parlando di Michele Dentice che ha iniziato la frequentazione con Roberta Di Padua e Carlotta.

Michele Dentice, personal trainer famoso sul web

E’ uno dei nuovo cavalieri di questa edizione di Uomini e Donne. Da quando ha iniziato la sua esperienza sul piccolo schermo, Michele Dentice è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico femminile per il suo sex appeal.