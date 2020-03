Chi è Michele, il cavaliere del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, corteggiatore di Barbara De Santi

Scopriamo tutti i segreti di Michele, nuovo protagonista del trono over di Uomini e Donne: dal lavoro agli hobby, dalla sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi fino alla frequentazione con Barbara De Santi.

Chi è Michele?

Non si hanno molte notizie sul nuovo cavaliere del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, perché fino a poco fa non era un personaggio noto nel mondo dello spettacolo italiano.

Le uniche informazioni che si hanno si basano su ciò che lui ha reso noto durante la trasmissione. Durante la sua presentazione, infatti, l’uomo ha dichiarato di essere un broker, di vivere a Lugano e di avere 49 anni.

L’uomo praticherebbe anche tanti sport e hobby, come il tennis, gli sci e il kitesurf.

Michele ha deciso di presentarsi a Uomini e Donne per corteggiare Barbara De Santi, che ritiene essere una donna bellissima e fantastica. A colpirlo sarebbero stati i suoi occhi “da cerbiatta”.

Il cavaliere a Uomini e Donne

Michele è il nuovo cavaliere del parterre maschile del trono over, giunto nella trasmissione di Uomini e Donne qualche puntata fa, come corteggiatore di Barbara De Santi.

Entrato nel programma condotto dal lunedì al venerdì su Canale 5 da Maria De Filippi, Michele è sceso appositamente per la dama che, benché abbia un carattere piuttosto spumeggiante e senza peli sulla lingua, sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore dell’uomo.

Dopo una prima frequentazione con Barbara, tra i due sembra andare a gonfie vele dopo poco tempo: Michele le ha dato addirittura un bacio in diretta, sotto gli occhi di tutti.

Chissà se questa sarà la volta buona per Barbara De Santi per trovare l’amore della sua vita e per abbandonare il programma di Canale 5.