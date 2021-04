Uomini e Donne, chi è Massimiliano Mollicone: dalla terribile infanzia al percorso come tronista

Ecco tutto quello che sappiamo sull’amatissimo tronista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Conosciamo tutti Massimiliano Mollicone, il giovane tronista che sta tenendo incollati milioni di telespettatori allo schermo, curiose di scoprire chi sceglierà.

Scopriamo tutto su di lui a partire dalla sua vita privata!

Chi è Massimiliano Mollicone

Nasce ad Aprilia 20 anni fa, dopo di che si trasferisce a Nettuno.

Frequenta l’ITIS Luigi Trafelli di Nettuno e nel frattempo lavora con lo zio per ragioni economiche. Lavora come muratore, barista, cameriere, pizzaiolo e anche nel settore della moda.

Nel 2019 vince un premio da modello della regione Lazio per The Look of The Year, mentre nel 2021 sbarca a Uomini e Donne come tronista.

Vita privata e curiosità

Massimiliano è dovuto andare a lavorare molto piccolo perché nel 2013 e stato abbandonato dal padre che ha lasciato lui la madre e la sorella in precarie condizioni economiche.

A tal proposito Massimiliano ha dichiarato:

“Ci siamo ritrovati praticamente a pane e cipolla. Siamo andati alla Caritas a fare la fila.”

Il suo percorso a Uomini e Donne

A febbraio 2021 è sbarcato a Uomini e Donne, dove sta portando avanti il suo percorso al fianco del tronista Giacomo Czerny.

Massimiliano ha rivelato di non essere mai stato fortunato in amore e di sperare di trovare una ragazza onesta e sincera.

Al momento sta frequentando le corteggiatrici Vanessa Spoto, Eugenia Rigotti, Federica Zangla e Federica Lucidi.