Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone nella bufera: i fan non l’hanno presa...

Il tronista di Uomini e Donne nell’occhio del ciclone dopo la scelta. I fan non riescono a credere ai loro occhi, non l’hanno presa affatto bene. Ecco tutti i dettagli.

Nelle ultime ore sul web si rincorrono alcuni rumors che i quali rivelano che la prossima a sedere sul trono di Uomini e Donne sarà la corteggiatrice eliminata, la bellissima Eugenia Rigotti.

Nel frattempo a finire al centro delle polemiche è il tronista Massimiliano Mollicone. Numerosissimi i commenti contro il tronista che nella puntata trasmessa il 13 maggio ha lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme a Vanessa Spoto.

Fan basiti sui social non perdonano Mollicone

Come già anticipato, nell’ultimo appuntamento del Daytime andato in onda il bellissimo ventenne di Nettuno, ha fatto ‘la sua scelta‘, ricaduta su Vanessa Spoto.

Una scelta che però ha fatto molto discutere gli utenti sui social sotto il loro primo selfie insieme postato dal canale ufficiale della trasmissione.

I fan i hanno creduto fino all’ultimo che la sua decisione fosse indirizzata verso la Rigotti. ‘Una pessima scelta’ hanno chiosato diversi utenti sui social, definendo la corteggiatrice toscana ‘troppo bambina’ e immatura a differenza della Rigotti, la quale nonostante la sua età ha dimostrato, a loro detta, di avere un livello culturale ‘non indifferrente’

A tal proposito, ciò che ‘rincuora’ gli spettatori al di la della scelta, è che forse probabilmente è stato meglio così per la corteggiatrice eliminata. Il motivo?

Spietati gli utenti si sono domandati tuttavia, ‘come si fa a durare con Massimiliano che non riesce a fare un discorso di senso compiuto?’.

La prima foto insieme sui social fa il boom di like

Nonostante le polemiche, c’è stata una buona fetta di spettatori che ha sempre creduto che alla fine si sarebbero scelti a vicenda, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto.

Come accennato, poco fa sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne, è apparso il loro primo selfie dopo la scelta.

Lo scatto ha letteralmente conquistato oltre 60mila like e migliaia di commenti, in cui chi ha sempre creduto in loro, augurano alla neo-coppia tutta la felicità che meritano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Quale destino è stato riservato alla neo-coppia nata nel dating show di Maria De Filippi?

Lo scopriremo presto, nel frattempo in molti si chiedono quale sarà invece il destino della Rigotti, la quale pare sia tra le probabili nuove corteggiatrici. Nulla di ufficiale, solo voci di corridoio. Staremo a vedere.