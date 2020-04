‘Vi stanno prendendo per il c*lo’ Uomini e donne, arriva la denuncia dell’ex opinionista

Uomini e Donne, Mario Serpa torna sui social e questa volta più avvelenato di sempre contro Giulia De Lellis e Andrea Damante

Uno scontro davvero duro quello tra Mario Serpa e alcuni utenti del web. L’ex opinionista di Uomini e Donne,infatti, proprio nelle ultime ore pare che si sia scatenato sui social e ne ha dette quattro ad alcuni utenti del web.

Mario Serpa contro Giulia De Lellis

L’ex opinionista di Uomini e Donne non è riuscito a trattenere la rabbia per alcune cose viste proprio in questi giorni. In particolare Mario ha fatto riferimento alla bella Giulia de Lellis e il ritorno di fiamma con Andrea Damante.

“Continuate a farvi prendere per il cu*o. Quando lo capirete sarà troppo tardi. certo, credete pure che il fotografo, paparazzo era li per caso. Le corna stanno bene su tutto se entrambi sono consenzienti, altrimenti l’altro è una mer*a. Hanno chiesto a Giulia di asfaltarmi? Posso mettere a posto a anche lei visto che di cose ne avrei da raccontare.

ha risposo acidamente Mario.

Scontro sui social

L’opinionista con quel commento non poteva che far scatenare l’ira delle fans più accanite della bella infleuncer Giulia De Lellis. La giovane infatti ha migliaia di fans, alcune un po troppo accanite che addirittura avrebbero difeso a spada tratta la giovane influcener dalle parole di Mario Serpa. Ma a quanto pare Giulia non è stato l’unico discorso di Mario, il giovane infatti ha menzionato anche il suo ex fidanzato Claudio Sona, quando alcune fans gli hanno chiesto perché la relazione tra i due fosse finita:

” Perchè si pensava più a fare le dirette che l’amore”

Claudio sembra essere avvelenato nei confronti dei tre personaggi, ma le fans della coppia Damante – De Lellis non hanno tardato a rispondere al giovane, accanendosi con parole pesanti nei confronti di Mario Serpa.