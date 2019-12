Uomini e Donne, Trono Over, Maria De Filippi caccia un cavaliere del parterre maschile dallo studio, il pubblico sotto choc per la decisione

Uomini e Donne è uno dei programmi più guardati e seguiti da sempre. La trasmissione condotta da Maria De Filippi infatti è molto seguita da sempre per la passione e la lealtà della trasmissione. Molti sono i fan affezionati al programma, in tantissimi infatti la seguono.

Maria De Filippi su tutte le furie in studio

Nonostante sia da sempre un programma che mette a nudo i sentimenti delle persone, a quanto pare alcuni non si smentiscono mai e cercano, in qualche modo sempre di ingannare la trasmissione e la stessa Maria De Filippi.

Durante la registrazione della puntata del trono over, a quanto pare Maria non è riuscita a mantenere la calma, cacciando uno degli ospiti in studio.

La persona in questione infatti sarebbe proprio Juan Luis Ciano, corteggiatore di Gemma Galgani. La puntata infatti si è incentrata sulla relazione tra Juan e Gemma, una relazione perlopiù fatta di alti e bassi.

Gemma Galgani prende le distanze da Juan

A quanto pare infatti la dama torinese si dice tremendamente stufa di questi tira e molla con Juan e ha deciso di prendere le distanze dall’uomo. Secondo quanto riportato da Gemma, Juan non si sarebbe fatto sentire nemmeno per gli auguri di Natale. Ma d’altro canto invece, Juan ritiene che Gemma abbia avuto comportamenti assurdi e inappropriati nei suoi confronti, addirittura raccontando cosa era successo sotto le lenzuola e che addirittura la mattina dopo avrebbe fatto troppo rumore in bagno.

Accuse assurde, che ha visto la dama torinese prendere dei provvedimenti seri. Gemma infatti ha deciso di credere alle parole di Armando, quanto qualche settimana fa, ha accusato Juan di stare al di fuori del programma, con un’altra donna. La dama a quel punto ha confermato il tutto, mostrando al pubblico e alla redazione di Uomini e Donne, che Juan è solo un impostore. A quel punto Maria si è vista costretta ad intervenire chiedendo alle signore sedute, se fossero interessato al dentista, ma a quanto pare nessuno si è fatto avanti e Maria sempre con eleganza, l’ha invitato ad uscire definitivamente dal programma.