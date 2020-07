Al mare, sotto l’ombrellone e con l’addome rilassato. L’affascinante ex tronista di Uomini e Donne pubblica uno scatto sui social e finisce al centro delle critiche.

È consapevole dei suoi chili di troppo l’ex protagonista di Uomini e Donne. Trattasi di Marco Cartasegna, noto tronista dell’edizione 2016 che scelse la sua corteggiatrice Federica Benincà.

Dopo l’esordio nello studio televisivo di Canale 5, lo statuario Marco Cartasegna è entrato a far parte dello sfavillante mondo della moda e si è dedicato alla sua attività di influencer di Instagram.

Uomini e Donne, il cambiamento fisico di Marco Cartasegna

Dopo aver esibito per tanti anni un’impeccabile forma fisica e un addome piatto come una tavola da surf, adesso Marco Cartasegna si è lasciato andare e ha condiviso un’immagine esclusiva sulla sua pagina social.

Sotto il sole cocente di luglio, in spiaggia e adagiato su una sedia sdraio. L’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrato ai followers sottolineando il suo cambiamento fisico.

Marco Cartasegna e i chili in più: il post su Instagram

Marco Cartasegna, sicuro di sé e a proprio agio, ha allegato una eloquente didascalia in cui spiega l’aumento di peso:

“Quest’anno ho come vissuto una seconda pubertà, arrivata puntuale con i 30 anni. Praticamente ho preso due taglie, non solo di panza, ma anche di spalle, braccia, cosce. Qualcuno, molto di recente, mi ha detto che sto invecchiando male. Può darsi. Però sinceramente, io mi piaccio di più. Mi sento più a mio agio in questi 92 kg, con un po’ di panzetta e con tanta consapevolezza in più. Auguro anche a voi di sbattervene un po’ di più le palle di quello che pensano gli altri. E poi con una mamma così, non credo potrò invecchiare troppo male”

Un pensiero controcorrente il suo. A differenza di molti personaggi del mondo dello spettacolo, Marco Cartasegna non è affatto ossessionato dalla perfezione fisica. Per l’ex tronista di Uomini e Donne avere l’addome rilassato non costituisce un problema.