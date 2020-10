U&D, ricordate Marcelo Fuentes? A 46 anni baffi e capelli lunghi, irriconoscibile

Bello e tenebroso, dal carattere molto forte: l’ex tronista Marcelo Fuentes oggi è molto cambiato. Ecco che fine ha fatto.

Lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne, come corteggiatore e anche come tronista. Parliamo di Marcelo Fuentes. Dopo il programma, la sua vita è cambiata, sapete cosa fa oggi?

Prima corteggiatore, poi tronista: questo è stato il percorso di Marcelo Fuentes a Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi.

Il ragazzo, al tempo, corteggio – in primis Veronica Ranieri ed Elga Enardu, per poi cambiare posto, sedendosi sul trono rosso. Da lì, scelse la sua corteggiatrice Stefania che gli rifilò un sonoro no…e oggi che fa?

Marcelo Fuentes, l’esperienza a Uomini e Donne

Marcelo Fuentes partecipò, in un primo momento, al dating show di Maria De Filippi, per corteggiare Elga Enardu e Veronica Ranieri.

Il corteggiamento, però, non andò a buon fine e il modello si ritrovò sulla poltrona rossa da tronista per cercare la sua anima gemella.

Al tempo, quando il suo percorso da tronista si concluse, scelse Stefania, la quale, però non volle iniziare con lui una storia d’amore.

Il tronista commentò, così, l’accaduto: “Le sue motivazioni non mi convinsero fino in fondo anche se alla sua età è normale essere volubili. Io scelsi la corteggiatrice che mi aveva emozionato di più. Chissà se tra me e Stefania sarebbe durata…”

Marcelo, che cosa fa oggi l’ex corteggiatore e tronista?

Dopo Uomini e Donne, Marcelo conobbe Sofia Bruscoli, con la quale ha avuto una relazione durata sette anni, dalla quale è nata anche una bambina.

Tra i due, infatti, si è parlato di rottura. La famosa modella italiana, che – per crescere la figlia ha rinunciato al mondo dello spettacolo – ha rivelato di aver fin troppo sopportato il compagno.

Ecco le sue parole in merito: “Ho sopportato e supportato per troppo tempo. Ora basta. È una cosa fresca, ho già detto troppo”.

Non si conoscono, dunque, i motivi precisi per cui la loro relazione sia finita.