Uomini e donne, brutto incidente alla gamba per l’ex corteggiatore di Giulia: il triste racconto

Uomini e Donne,brutto incidente per l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia. Ecco cosa ha raccontato ai suoi fan

Manuel Galiano fa ancora parlare di lui. Dopo la fine del trono di Uomini e Donne, il giovane uscito insieme alla bellissima Giulia Cavaglia, ha raccontato di un episodio che ha lasciato i fan senza parole.

Manuel e Giulia Cavaglia

Il giovane Manuel conosciuto per aver corteggiato la bella Giulia Cavaglia. I due infatti sono usciti mano nella mano dal programma di Uomini e Donne condotto da Maria De FIlippi. I due dopo una breve frequentazione però, hanno avuto una profonda crisi e si sono lasciati.Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, il giovane Manuel avrebbe tradito Giulia.

Il tutto infatti è stato testimoniato da un video che lo avrebbe immortalato sul fatto. Anche se il giovane Manuel ha sempre smentito, a quanto pare Giulia non ha retto il peso di un eventuale tradimento e hanno deciso di lasciarsi. Le cose ormai erano diventate difficili per entrambi tanto che hanno deciso di troncare cosi la loro relazione.

Manuel, brutto incidente

Nonostante la relazione terminata con Giulia, pare che Manuel però non abbia perso la voglia di divertirsi e comunicare con i suoi fan. Il giovane ha invitato i suoi followers a scrivergli delle domande a cui gli sarebbe piaciuto rispondere per dedicare un po di tempo ai suoi fan.

Un utente in particolare gli pone una domanda che di certo non è passata inosservata a Manuel, ovvero, cosa cancellerebbe del passato. Manuel senza pensarci risponde di colpo e racconta di episodio che gli ha segnato particolarmente la vita. In particolare fa riferimento ad un brutto incidente avuto in passato:

: “Eviterei un brutto incidente al piede che ho avuto”

Anche se non è entrato nel dettaglio, Manuel ha lasciato a bocca aperta i suoi fan.

Il giovane che fino a poco tempo fa sembrava seriamente turbato, oggi però si dice felice e sereno. Dopo la relazione con la bella Giulia, pare che Manuel stia trovando consolazione con altre ragazze, anche se in realtà non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte sua.