Uomini e Donne, Manuel beccato in lacrime all’aeroporto: ‘Con Giulia è finita?’

Uomini e Donne, Manuel nel l’occhio del gossip, il fidanzato di Giulia Cavaglia in lacrime all’aeroporto di Ibiza, ecco cosa sta succedendo alla coppia

La bellissima coppia Manuel Galiano e Giulia Cavaglia, uscita dal programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne pare non stia passando un periodo roseo. La giovane coppia uscita da poco dal programma di Canale Cinque, sembra stia attraversando un momento molto difficile, a causa di una segnalazione che riguarda Manuel.

Manuel tridisce Giulia

Il giovane ragazzo scelto dalla bellissima tronista Giulia Cavaglia, pare stia attraversando un momento davvero duro.Poco fa il giovane è stato beccato all’aeroporto di Ibizia in pessime condizioni. Il ragazzo infatti è stata beccato da una fan di Uomini e Donne, mentre piangeva ininterrottamente. A quanto pare la segnalazione ricevuto, ha avuto delle conseguenze sulla relazione di coppia,tanto che il giovane ragazzo sente il peso di tali accuse.

Manuel è stato paparazzato da una ragazza che ha segnalato tutto su Instagram. Nella foto scattata dall’utente, si vede Manuiel in lacrime e visibilmente provato dalla faccenda che lo ha visto protagonista e colpevole di un presunto tradimento.

Al momento i due non ha riferito di essersi lasciati e non hanno ancora dichiarato nulla, pare però che i fan temano che ormai tra i due non ci sia più nulla.

Manuel sbotta sui social

Il giovane Manuel in questi giorni è stato preso di mira da moltissimi utenti sul web, dopo essere stato accusato del presunto tradimento nei confronti di Giulia.

L’ex corteggiatore però pare che non sopporti più il peso di tali accuse tanto da sbottare sui social::

“Non ho mai tradito Giulia…Basta!!! Non capite quanto male mi state facendo?”

Nonostante la segnalazione palese, il giovane ragazzo continua a negare che non si è mai permesso di tradire Giulia e che ormai è diventato per lui tutto molto assurdo.