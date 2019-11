‘Va segnalato alla polizia’ L’ex tronista nei guai dopo Uomini e donne: sui social pesanti accuse

L’ex volto di Uomini e donne finisce nella bufera dopo la sua ultima bravata. Un video che ha fatto arrabbiare una nota opinionista: ‘Da segnalare’

Manuel Galiano è noto al pubblico per essere stato uno dei più affascinanti tentatori di Temptation Island nel 2018, per poi diventare corteggiatore di Uomini e Donne, dove ha intrattenuto, seppur per breve tempo, una relazione con la tronista torinese, Giulia Cavaglia.

L’ex calciatore savonese, è nelle ultime ore al centro della bufera a seguito di un video postato sui social: ‘Da segnalare alle forze dell’ordine’. Scopriamo tutti i dettagli.

Manuel Galiano, l’ultimo video sui social da ‘denuncia’

Poche ore fa, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è finito sotto i riflettori a causa della sua ultima bravata pubblicizzata sui social. Ad attaccare l’ex calciatore savonese la celebre influencer Deianira Marzano.

Ma cosa contiene il video incriminato? L’ex tentatore in una sua Stories su Instagram si sarebbe mostrato mentre è al volante della sua auto e finge di sbandare verso destra e verso sinistra lungo la strada.

Dopo il video, sibillino l’attacco dell’influencer, che scrive:

‘Andrebbe segnalato alle forze dell’ordine questo soggetto che continua a postare sul profilo che viene visualizzato da tanti ragazzini queste storie con le sue bravate da idi*ta’

esordisce preoccupata la Marzano sui social, per coloro i quali seguono Galiano.

Manuel Galiano, la reazione dopo l’attacco di Deainira Marzano

Tutti sono in attesa della reazione dell’ex corteggiatore dell’Isola delle Tentazioni, che a momento ancora non ha palesato la sua posizione in merito.

Quale sarà la replica dell’ex di Giulia Cavaglià? Chiederà scusa ai suoi followers per la sua ‘ennesima bravata’ sui social?

Nel frattempo ha voluto far sapere dopo una delle ultime sue Stories che vedevano la sua nonnina in ospedale che ad oggi sta bene, tranquillizzando i fan preoccupati.