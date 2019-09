Malore in studio dopo il rifiuto, Tina perde il controllo: anticipazioni uomini e donne 17 settembre

Uomini e Donne, anticipazione oggi 17 settembre 2019: un cavaliere del trono over si sente male e non entra in studio, ecco cosa è successo

Oggi pomeriggio andrà in onda il secondo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. Come ieri, sarà una puntata ricca di colpi di scena. Per quale motivo? Un cavaliere del trono over si sente male e non entra in studio, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, un cavaliere non si sente bene

La puntata trasmessa ieri sera ha visto come protagonista, ancora una volta, Gemma Galgani. Nel dettaglio, la dama torinese ha litigato prima con Tina Cipollari e poi con Barbara De Santis. La bionda opinionista è estremamente convinta che la dama sia in cerca di visibilità e non dell’uomo della sua vita.

Mentre le due donne discutono animatamente, Maria De Filippi si accorge che un cavaliere non ha fatto il suo ingresso in studio perché si è sentito poco bene. Stiamo parlando dell’ex corteggiatore di Gemma, Mario. Ma cosa è successo veramente? Il signore Mario si è sentito male in quanto, dopo l’ingresso di due nuovi corteggiatori, il cavaliere ha avvertito parecchia tensione. Per fortuna, nulla di grave.

Tina si scaglia contro Gemma: il motivo

La frequentazione tra Gemma Galgani e il cavaliere Mario è terminata quest’estate quando la dama torinese ha deciso di non uscire più con lui. Non appena è venuta a conoscenza della sua volontà di non entrare in studio, la Galgani ha chiesto alla padrona di casa di uscire per avere spiegazioni.

Tina Cipollari, a quel punto, si è scagliato contro Gemma Galgani:

“Non ti vuole vedere! Bravo Mario, tutta la mia stima!”.

Pronta la risposta di Gemma:

“Smettila di cercare l’applauso! Ma perché devo stare lì così! Comincia la propaganda!”.

La bionda opinionista ha poi aggiunto: