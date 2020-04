Gravissimo Lutto Trono over Uomini e donne poche ore fa: l’addio straziante dell’ex dama

View this post on Instagram

E cosi fini ..Te ne sei andata , il maledetto mostro ha portato via anche te in una di quelle maledette Rsa dove avrebbero dovuto preservarvi e tenerevi in un ampolla Tu come tanti ..La sofferenza nella sofferenza e la rabbia tanta rabbia .quella di nn poterti stare accanto .. Quando ti ho conosciuta pur avendo la tua patologia ho capito da subito la donna che eri .La bontà , .la solarità che emanavi e poi la dolcezza ..quella di una madre amorevole con tutti ..Una donna meravigliosa , non si poteva non amarti . Le tua mani calde che io accarezzavo e tu mi riscaldavi Tuo Figlio Salvio innamorato follemente di Te abbi cura lui da lassù Tua nipote Eleonora che adoravi, veglia su di lei .. Se ne vanno ..mesti ,silenziosi come magari è stata umile e silenziosa la loro vita , fatta di lavoro e di sacrifici..Ci lasciano visi segnati da rughe profonde e vite vissute amando e insegnando l' Amore vero verso la famiglia , i figli ..i nipoti .Ci lasciano avvolti in un lenzuolo , come Cristo nel sudario .Se ne vanno senza una Carezza, senza che nessuno gli stringesse la mano senza neanche un ultimo bacio Ci piace pensare che ancora ci Ascolti e ci Sorrid .i Ora sei un Angelo tra gli Angeli ..Le mamme sono eterne ..Abbraccia la mia ..Ciao Silla 🖤❤Resterai sempre nei nosri cuori .