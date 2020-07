View this post on Instagram

Eccomi a 23 anni quando vivevo in America e tra mille cose lavoravo come modello a LosAngeles per WILHELMINA agency #leggeriefelici #djlucadorigo #blackandwhitephotography #portrait #streetphotography_bw #bw #blackwhite #blackandwhite #modelman #instatravel #instablackandwhite #noir #art #igblacknwhite #monochromatic #bwstyles #man #music #dj #housemusic #lucadorigodj