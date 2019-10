Uomini e Donne anticipazioni 25 ottobre: scatta il bacio tra Giulio e Irene: scoppia la lite in studio

Oggi pomeriggio andrà in onda su Canale 5 il secondo e ultimo appuntamento settimanale con il trono classico di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni pubblicate sui social la puntata di oggi inizierà con l’ingresso di due ospiti in studio: Serena e Pago. Uno sguardo anche al trono di Giulio che sembra essersi legato a due corteggiatrici: Giovanna e Irene, con la prima è anche scattato un bacio ricco di passione ma rinuncia a conoscere Veronica : ecco il motivo. Mentre Giulia litigherà con un suo corteggiatore..

Uomini e Donne: confronto tra Serena e Pago

Una delle coppie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island, condotto da Alessia Marcuzzi, è quella formata da Serena e Pago. I due hanno deciso di intraprendere questa nuova esperienza televisiva per mettere alla prova la loro storia d’amore che, negli ultimi mesi, era caratterizzata solo da incomprensioni e litigi.

Il loro percorso sull’isola è stato tutt’altro che semplice e dopo l’uscita dal programma hanno messo un punto alla loro relazione, scelta non facile per la coppia. In studio i due avranno un breve confronto e lui precisa che non avere più un sentimento per qualcuno è legittimo.

Giulio lascia andare Veronica: il motivo

Veronica ha fatto molto parlare di sè perché inizialmente aveva idee confuse su chi dichiararsi ma qualcosa sembra essere cambiato dopo l’ultima esterna in quanto hanno capito che sono due persone molto diverse. Procede bene la conoscenza con Irene con la quale scatta un intenso bacio.

Poi si passa al trono di Giulia che avrà una lite con Cristiano. Per quale motivo? Perché il corteggiatore non ha mostrato reazioni dopo il bacio con Daniele.