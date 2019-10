Uomini e Donne anticipazioni 18 ottobre, Alessandro Zarino e le parole su Giulio Raselli: “sono sicuro che stia indossando una maschera “

Oggi pomeriggio andrà in onda il secondo e ultimo appuntamento dedicato al trono classico di Uomini e Donne. Stando alle ultime anticipazioni non mancheranno colpi di scena. Giulio bacia Giovanna scatenando la gelosia di Alessandro mentre Giulia insulterà un suo corteggiatore. Interessante anche l’intervista del tronista napoletano in cui parla del suo compagno di viaggio, ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne: riassunto

Secondo quanto riportato dal portale di gossip ‘Il Vicolo delle News’ , il 10 ottobre è stata registrata una puntata dedicata al trono classico che vede come protagonista i due tronisti: Giulio e Alessandro. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ha portato in esterna Giovanna. Sebbene siano passate poche settimane dall’inizio del loro percorso all’interno del dating show di Canale 5 pare che il la giovane corteggiatrice gli piace molte. I due sono usciti in esterna ed è scattato un bacio ricco di passione. La loro uscita ha fatto storcere il naso al tronista napoletana che sembra provare un forte interesse per lei.

Giulia, invece, nutre una serie di dubbi nei confronti di Alessandro tanto da farle perdere le staffe durante la puntata:

“TE NUN HAI CAPITO GNENTE. IO ME ACCONTENTAVO D’ANNA A MAGNÀ AR MAC DONALDE. MA SEI N’DEFICIENTE…SEI N’CO**ONE”

mentre procede bene la sua conoscenza con Daniele. I due si sono baciati già due volte.

L’intervista ad Alessandro

In una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, il tronista napoletano ha parlato anche del suo collega: