View this post on Instagram

Ricordo che alla prima gravidanza feci direttamente una beta, ero quasi certa che aspettassi un figlio. La seconda è stata sicuramente più difficile, sarà stato l’allattamento o un periodo di forte stress non so…. quasi per gioco ultimamente facevo un test ogni mese e la risposta era sempre negativa, una parte di me ci restava male perché oggi per le coppie concepire un figlio non è sempre facile se ne sentono di ogni, anzi oggi è quasi un tabù per le coppie parlare di questo problema o affrontarlo… dall’altra pensavo meglio così ora “non è il momento”. È una frase che si sente spesso: “non è il momento perché non abbiamo una casa”, “non è il momento perché non siamo ancora realizzati lavorativamente”, “non è il momento perché ancora dobbiamo laurearci” egoisticamente l’essere umano pensa prima a se stesso senza mettere in conto che magari quando è il momento giusto può accadere che i figli non arrivano…. i figli sono dei doni di Dio e sinceramente vi dico che in qualsiasi coppia portano prosperità e fortuna ❤️ comunque torniamo a noi… questa volta è stato diverso c’erano due linee rosa di cui una un po’ sbiadita, la prima persona che ho scritto è stata @mumistheceo (ho pensato chi meglio di lei ne può capire di linee rosa dopo tre figli😂) lei entusiasta “siiiiiii sei incinta!!!!!” Piangevo incredula, non volevo illudermi…. il pomeriggio siamo andati a fare una beta per accertarci…. e bene sì presto saremo in 4 ❤️ valeva la pena condividere questa bellissima notizia anche con voi che mi avete sempre sostenuta e amata anche se tanti dietro ad un telefono ❤️❤️❤️ tutto arriva per chi sa aspettare… #9weekspregnant #loveislove #valentineday #love #pregnant