‘Gemma voleva tutto e subito’: la confessione intima di Juan distrugge l’immagine della dama

Uomini e Donne Trono Over, Juan Luis Ciano sbotta contro la dama torinese Gemma Galgani, ecco che cosa è successo

Sembra che ormai per la dolcissima Gemma Gagani ogni storia d’amore che intraprende finisce sempre per deluderla. Parliamo appunto della frequentazione con Juan Luis Ciano, che a quanto pare non è andata come sperava la dama torinese.

Juan Luis Ciano, parole pesanti contro Gemma

Il cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, però, ha deciso di dire la sua e spiegare la sua posizione al magazine settimanale di Uomini e Donne. A quanto pare infatti sembra che Luis abbia mantenuto riservate alcune cose su Gemma ma che l’hanno deluso molto. I due infatti, hanno iniziato a frequentarsi fin da subito, ma la loro relazione a quanto pare non è andata come previsto.

I due infatti non si sono per niente bene e anche se si è definitivamente messo un punto a questa storia, sembra che Gemma ci pensa ancora a Luis.

Juan deluso da Gemma, lo sfogo sul Magazine di Uomini e Donne

La loro storia d’amore come ha sempre affermato Juan è stata distrutta dalle continue accuse di Gemma nei suoi confronti. Pare infatti che fin dall’inizio della loro frequentazione, Juan è stato sempre messo sotto accusa dalla stessa Gemma, che sosteneva che lui fosse li per le telecamere e per avere solo visibilità, cosa sostenuta anche dallo stesso opinionista Gianni Sperti, che lo ha accusato fin dal primo giorno.

Ma a quanto pare a pagare le spese di tutta questa storia, è stato proprio Juan Luis, che infatti al Magazine ha dichiarato:

“Lei ha demolito tutto e si è pure inventata cose inesistenti. Lei pretende tutto e subito ed è sempre stata trattata con i guanti bianchi. Ci sono rimasto malissimo, perché ha distrutto ogni sentimento che provavo per lei”

Ha ribadito Juan, che a quanto pare teneva seriamente alla dama torinese.

“Ho sentito la mancanza di Gemma ma su questa ha prevalso l’amarezza. Lei ha detto in trasmissione di essersi innamorata di me, salvo poi chiamarlo innamoramento. Io non so ancora chi sia Gemma”.

conclude il dottore con un po di amarezza.

Eppure invece c’è chi crede alla buona fede di Ciano,come appunto Tina Cipollari, che a quanto pare ha preso fin da subito le difese del cavaliere.