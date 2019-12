‘Chat compromettenti’ Scandalo a Uomini e donne, pensanti segnalazioni su Juan: brutta batosta per Gemma

Uomini e Donne, scandalo nel programma di Maria De Filippi: Juan Luis, arrivano segnalazioni sul cavaliere che corteggia Gemma Galgani

Nel programma di Uomini e Donne pare che si sia innescata una vera bomba contro Juan Luis, il cavaliere che da tempo corteggia la bella Gemma Galgani. Uno dei protagonisti più discussi infatti di questa ultima edizione è proprio Juan, che da tempo ormai sta corteggiando la dama torinese.

Juan Luis smascherato da Armando

Uomini e Donne è uno dei programmi più guardati e seguiti dal pubblico italiano. Incentrato principalmente sui sentimenti e sull’amore ormai da anni, ma a quanto pare, all’interno del programma sembra che ci sia sempre qualcuno che non prende la cosa sul serio. Parliamo infatti di Juan Luis, il noto dentista che da tempo corteggia Gemma Galgani, pare che abbia ricevuto delle segnalazioni molto compromettenti.

A smascherare l’uomo sarebbe stato un altro cavaliere del programma, il napoletano Armando Incarnato che nel corso della puntata ha rivelato delle segnalazioni molto gravi sul dentista.

Armando contro Juan

Ormai è da tempo che il l’affascinante Luis corteggia da tempo la simpatica torinese Gemma Galgani. L’uomo infatti sarebbe sceso proprio con l’intenzione di corteggiare Gemma e di conoscere la signora. Ma a sfumare i sogni della dama, è stato proprio Armando, noto cavaliere del parterre maschile che avrebbe alzato dure critiche e segnalazioni contro l’uomo.

A quanto pare infatti Armando nel corso dell’ultima puntata avrebbe dichiarato che Juan Luis si sarebbe incontrato con una donna misteriosa a Firenze e che addirittura avrebbe le prove di quanto affermato. Ma non è tutto, Armando inoltre ha confessato di avere addirittura delle chat private in cui Luis e la donna misteriosa si scambiavano messaggi un po’ strani. Ma Juan ha attaccato subito Armando confermando di conoscere la donna, ma di smentire che dietro quella chat ci fosse qualcosa di losco.

Il cavaliere infatti si sarebbe giustificato dicendo che conosce benissimo quella donna di Firenze ormai da tempo e di averla contattata solo per scambiare due chiacchiere tra amici.

Ma questo ha scatenato un enorme bufera nel parterre femminile e maschile. In tanti infatti si sono schierati contro il dentista accusandolo di aver preso in giro la povera Gemma Galgani fin dall’inizio e di essere venuto nel programma solo per avere visibilità.A rimanere veramante di stucco è stata proprio Gemma, che nell’ascoltare le parole del giovane napoletano è rimasta quasi incredula tanto da mettere in discussione la storia che si stava creando con Juan Luis.