Juan corteggia Tina ‘Sei il mio sogno proibito’: la grande delusione di Gemma a Uomini e donne

Uomini e Donne trono over, Juan Luis Ciano corteggia Tina: “Sei un sogno proibito”, le parole dell’ex di Gemma Galgani

Uomini e Donne continua a regalarci colpi di scena. Nelle ultime puntate, Gemma Galgani è scoppiata in lacrime in quanto ha scoperto Juan Luis Ciano ha intenzione di corteggiare un’altra donna. Non si tratta di un’altra dama del parterre femminile bensì della sorella di Armando Incarnato, Tina. Dopo la reazione della dama di Torino, il cavaliere ha deciso di lasciare la trasmissione.

Uomini e Donne, Gemma scoppia in lacrime

La ricerca del principe azzurro non sembra una missione semplice e lo sa bene Gemma Galgani. Qualche mese fa, si è presentato in studio Juan Luis Ciano che l’ha conquistata con i suoi modi di fare. Ma qualcosa sembra essere cambiato nelle ultime settimane. Di cosa si tratta? Il cavaliere, improvvisamente, ha preso le distanze dalla dama e questo suo atteggiamento ha insospettito tutti.

Nell’ultima puntata dedicato al trono over emerge un’amara verità. Dopo aver abbandonato il dating show di Maria De Filippi di fretta e furia, Armando Incarnato ha affermato che quest’ultimo corteggia sua sorella Tina e che avrebbe prove, chat e messaggi che confermerebbero la sua tesi.

Juan Luis Ciano corteggia Tina?

Quando ha appreso la notizia, Gemma è scoppiata in lacrime tra le braccia della bionda opinionista. Nel mese di agosto, inoltre in cavaliere ha commentato una foto della sorella di Armando utilizzando queste parole:

“Sento il bisogno di dare un nome a questa foto immortale che regala sensazioni. Il sogno proibito!”

Intanto, la redazione della trasmissione dovrà fare luce sul reale rapporto tra il dentista di origini venezuelane e la sorella di Armando, Tina Incarnato. Avremo modi di scoprire di più nelle prossime puntata del dating show di Maria De Filippi che andranno in onda a Gennaio, subito dopo le vacanze di Natale.