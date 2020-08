Uomini e Donne, Jonas e Rama Lila di nuovo insieme

L’attore ed ex tronista di Uomini e Donne e la corteggiatrice che scelse si rivedono a distanza di 5 anni dal loro primo incontro

Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’incontro avvenuto tra Jonas Berami e Rama Lila Giustini!

Jonas Berami e Rama Lila si rivedono

Molti di voi ricorderanno sicuramente una delle coppie più amate e divertenti di Uomini e Donne, quella formata da Jonas Berami e Rama Lila Giustini.

Era il 2015 quando l’interprete di Juan Castaneda de Il Segreto approdava nel programma di Maria De Filippi per trovare l’amore. Sul trono fu subito conquistato dalla bellezza e dalla simpatia di Rama Lila Giustini.

I due uscirono insieme dal programma, ma la loro storia non durò molto tempo.

Ora, a distanza di cinque anni dal primo incontro nello studio del programma di Canale 5, Jonas e Rama Lila si sono rivisti!

I dettagli dell’incontro

Nei giorni scorsi, Iconize ha condiviso delle immagini su Instagram, poi ricondivise dai due diretti interessati, che mostrano Jonas e Rama Lila di nuovo insieme.

La coppia ride, gioca e balla assieme al piccolo Indra, il figlio di Rama Lila. Mentre quest’ultima ha dato una svolta alla sua vita mettendo su famiglia, Berami è attualmente fidanzato con la personal trainer Ariadna Pérex Esmeralda.

Nonostante le strade dei due si siano divise, l’affetto non è affatto cambiato. Nel video, entrambi ricordano anche Zenzy, il pupazzo che rese ancora più speciale la loro love story.

“L’energia di questo bambino è davvero troppo speciale. Numero uno assoluto! Brava Mammalila.”

Queste le parole di Jonas Berami sul piccolo Indra. L’attore fa i complimenti alla sua ex fidanzata per come ha cresciuto il bambino.

Non ci resta che sperare che l’amicizia tra Jonas e Rama Lila rimanga integra e superi la prova del tempo!