Fiocco azzurro per Maria De Filippi, si allarga la famiglia: dopo il programma la lieta novella a Uomini e donne

Uomini e Donne, due ex protagonisti del trono over sono diventati genitori, l’annuncio sui social: ” E’ nato Tommaso”

Una bellissima notizia per Maria De Filippi e la redazione del programma Uomini e Donne: Jara Gaspari e Nicola Balestra. I due protagonisti del trono over sono diventati genitori del piccolo Tommaso, l’annuncio sui social emoziona i fan della trasmissione.

Uomini e Donne, la lieta notizia sui social

La loro storia d’amore ha fatto sognare molti telespettatori. Tra loro due è scattato il cosiddetto colpo di fulmine. Un’emozione travolgente li ha colpiti: Jara Gaspari e Nicola Balestra si sono frequentati ma hanno subito capito che erano fatti l’una per l’altro. La coppia è uscita dal programma per vivere lontano dai riflettori la loro relazione e dagli occhi indiscreti dei telespettatori. Non molti mesi fa, i due sono stati ospite della trasmissione e hanno annunciato che a settembre sarebbe diventati genitori. In una passata intervista la dama aveva rivelato quali fossero i suoi progetti futuri con il cavaliere:

“Mi vedo al fianco di Nicola e col pancione: non voglio aspettare a diventare mamma. Spero di lasciarmi alle spalle tutte le paure e di godermi questa bella storia d’amore che la vita mi ha riservato”.

E pochi mesi dopo quel magico incontro, il sogno di Jara è diventato realtà.

L’annuncio sui social

Poche ore fa, la redazione di Uomini e Donne ha condiviso su IG la lieta notizia. Nel dettaglio, è stata pubblicata la foto di Jara Gaspari e Nicola Balestra in ospedale che tengono tra le braccia il nuovo arrivato: il piccolo Tommaso.

La foto è stata accompagna dalla seguente didascalia:

“Benvenuto a Tommaso nato alle 2.15 di ieri mattina! Pesa 3 chili e 40 grammi ed è la gioia della sua mamma e del suo papà… Tanti auguri a Jara e Nicola da #UominieDonne 😍”

Congratulazioni alla coppia!