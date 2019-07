Uomini e donne, opinionista pronto a sbarcare all’isola dei Famosi: il messaggio sui social

Uomini e Donne, opinionista sarà un nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi, il volto noto della trasmissione di Maria De Filippi lo comunica su Instagram

Un volto noto della trasmissione della bravissima Maria De Filippi sarà un nuovo concorrente della trasmissione L’Isola dei Famosi. Un volto noto sempre presente nel programma di Maria, da tronista a corteggiatore ed infine opinionista.

Opinionista concorrente de L’sola dei famosi?

Ormai la notizia sta facendo il giro del web, uno dei volti noti della trasmissione di Uomini e Donne diventa il nuovo concorrente de L’Isola dei famosi. Stiamo parlando dell’affascinante Jacj Vanore.

Il giovane opinionista, un tempo era corteggiatore, successivamente diventato tronista e poi opinionista della trasmissione di Mara De Filippi. Al tempo il giovane ha avuto molto successo all’interno della trasmissione della bravissima De FIlippi tanto da rimanere in quello studio per molto tempo. Ancora oggi infatti Jack è un ospite fisso nella trasmissione di Uomini e Donne insieme agli immancabili Gianni Sperti e Tina Cipollari.

I tre sono opinionisti fissi all’interno del programma, ma Jack come fa sapere ai suoi fan, non disdegna un nuovo ruolo in un altro format televisivo.

Jack risponde ai fan

Il giovane su Instagram ha risposto ad alcune domande che gli utenti del web gli hanno rivolto. Uno di questi ha chiesto a Jack se gli piacerebbe partecipare ad un reality show come L’Isola dei famosi. Il ragazzo senza mezzi termini ha confessato che per lui non sarebbe un’esperienza semplice, ma potrebbe piacergli. Ma chissà se Alessia Marcuzzi prenderà in considerazione la presenza dell’opinionista all’interno del programma nella nuova edizione de L’isola dei famosi? Al momento non è arrivata ancora la lista dei nomi di chi parteciperà all’isola dei famosi, sta di fatto che alcuni volti noti dello spettacolo già si sono candidati per partecipare al reality show più temuto di sempre.