Sul web si scoperchia la farsa: viene a galla la vera identità di Sirius, aitante spasimante di Gemma Galgani nel dating-show “Uomini e Donne”.

Nello studio di Uomini e Donne il discusso ingresso di Sirius, giovane pretendente di Gemma Galgani, ha suscitato nel pubblico del popolare dating-show non pochi sospetti e perplessità. Il popolare sito di anticipazioni televisive e rumors Gossipetv ha sbirciato sul profilo Instagram dello spasimante di Gemma e ha scoperto la sua vera identità.

L’alter ego di Sirius, il corteggiatore di Gemma Galgani

Il celebre sito di gossip ha sventato l’intrigo e ha scoperto una sconvolgente verità. Sirius, all’anagrafe Nicola Vivarelli, ha 26 anni, è un ufficiale della Marina mercantile e nel tempo libero si dedica all’attività di modello e influencer su Instagram.

E così, approfondendo l’indagine, è risalito alla vera identità di Sirius e alla sua attività di presunto “toyboy“. Poiché nella bio di Instagram del pretendente di Gemma erano indicati i contatti dell’agenzia di modelli per la quale lavora, il sito di gossip ha ipotizzato che il 26enne possa esserlo di professione.

Non a caso, i contatti dell’agenzia di Sirius sono stati opportunamente rimossi dal diretto interessato, nel momento in cui sulla rete sono iniziati a circolare i primi sconvolgenti rumors. Dal canto suo, Gemma Galgani non è ancora a conoscenza della vita parallela del suo spasimante e ciò potrebbe destabilizzare significativamente i suoi equilibri.

Questa informazione renderà più facile per Gemma inquadrare le vere intenzioni del suo corteggiatore? Questa scoperta la aiuterà a prendere decisioni future in modo più saggio e prudente? Sfortunatamente questo non ci è dato sapere.

Mentre cerchiamo di capirci qualcosa e nutriamo leciti sospetti sul giovane pretendente della 70enne, il caustico popolo del web si diverte a fantasticare sulla vere intenzioni del marinaio. La scottante verità sulla sua identità come si ripercuoterà sul fragile stato emotivo della dama piemontese?