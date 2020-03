‘Sono incinta’ L’ex tronista cacciata dal programma svela la gravidanza difficile

Ex tronista di Uomini e Donne in dolce attesa. Il lieto annuncio sui social dell’ex protagonista del Dating Show di Maria De Filippi emoziona i fan. Ecco di chi si tratta

Uomini e Donne è una delle trasmissione più amate dal pubblico italiano, e ogni giorno fa sorridere, divertire, rattrista, fa infuriare i telespettatori coinvolte delle storie e nelle diatribe amorose dei suoi protagonisti.

Protagonisti, che nonostante abbiano terminato il suo percorso ‘ritornano’ e continuano a condividere col pubblico la loro vita privata.

Poche ore fa il lieto annuncio sui social dell’ex tronista, è incinta. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Uomini e Donne, ex tronista è incinta

La lieta novella arriva direttamente su Instagram, dal canale ufficiale di Sara Affi Afella, la quale ha annunciato la sua gravidanza. Lei e il suo compagno Francesco Fedato, aspettano il loro primo figlio.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha così confermato i rumors che da tempo circolavano sui social, in quanti in molti avevano notato un pancino sospetto. Ma non è tutto dopo l’annuncio arriva la denuncia furiosa dell’ex tronista.

Sara Affi Afella, furiosa sui social

La compagna di Fedato ha poi denunciato pubblicamente tutti i giornali online e presunti tali, che hanno diffuso la notizia prima che realmente loro l’annunciassero personalmente, rispettandone i tempi, sottolineando che non hanno rilasciato alcun tipo di intervista in merito.

La Afella ha infatti rivelato che avrebbe desiderato passassero almeno i primi 3 mesi di gravidanza prima di annunciarla, perchè come rivelato si sa che sono i mesi più delicati durante i quali possono sopraggiungere dei problemini.

La coppia si dice comunque felicissima, e non vede l’ora di accogliere tra le braccia il frutto del proprio amore.