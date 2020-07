Tina Cipollari vede rivoluzionare il suo ruolo molto rapidamente. Tutto sembra pronto per il passaggio da opinionista a tronista del Trono Over.

Mai come ora ci accorgiamo di quanto il mondo di Uomini e Donne cambi in fretta e con esso anche i ruoli dei protagonisti. La leggendaria opinionista Tina Cipollari, infatti, è sempre più al centro della scena e sta per rivoluzionare il suo ruolo.

I rumors sono esplosivi. Per la cinquantaquattrenne romana tutto sembra pronto per il passaggio da opinionista a tronista del Trono Over. Una prospettiva decisamente stimolante, poiché il suo ruolo cambierà completamente rispetto.

Si vocifera che la vita sentimentale di Tina Cipollari stia attraversando un periodo non roseo. La diva di Uomini e Donne sarebbe in crisi con il suo compagno Vincenzo Ferrara. Fonti vicine alla coppia parlano addirittura di fine della relazione maturata durante la pandemia e il lockdown.

Uomini e Donne, il ruolo di Tina Cipollari cambierà drasticamente

A queste indiscrezioni si aggiunge il comunicato apparso sul canale social di Uomini e Donne, attraverso il quale la redazione del programma televisivo chiede:

“Vuoi conquistare Tina? Iscriviti ricordando che nel campo ‘Vuoi partecipare per’ dovrai indicare il nome di Tina”

Nella prossima stagione di Uomini e Donne, dunque, Tina si proporrà come tronista? Questa è una delle figure di spicco del noto dating show di Canale 5, che dà la possibilità di conoscere cavalieri di tutte le età.

Ma siamo sicuri che l’irriverente opinionista abbandonerà il suo vecchio incarico per tentare di trovare un compagno di vita? Sono tanti gli interrogativi: il nuovo ruolo di Tina Cipollari si scontrerà con quello di Gemma Galgani? La dama torinese sarà in grado di difendere il suo territorio?

Tuttavia occorre sottolineare che, molti anni addietro, la Cipollari ha dimostrato di essere all’altezza di tale ruolo. La sua fulgida carriera televisiva, infatti, è iniziata come partecipante a Uomini e Donne e non come opinionista di Maria De Filippi.