‘Riccardo si è addormentato a letto’: Ida imbarazza il fidanzato, anticipazioni Uomini e donne 29 ottobre

Uomini e Donne anticipazioni 29 ottobre, la confessione intima di Ida Platano e la delusione di Gemma

Oggi pomeriggio andrà in onda su Canale 5, alle ore 14:45, un nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni anche la puntata di oggi sarà ricca di colpi di scena. Signori e signore preparate i pop corn perché il dating show di Maria De Filippi si preannuncia scoppiettante. Arriva una nuova delusione per Gemma Galgani mentre Ida Platano sembra aver dato una seconda chance alla storia d’amore con Riccardo Guarnieri.

Gemma Delusa da Jean Pierre

La ricerca del principe azzurro si fa sempre più dura per la dama torinese. Per quale motivo? La sua conoscenza con Jean Pierre non procede bene perché quest’ultimo ha voluto conoscere altre due dama e sottolineando che per il momento la vede solo come un’amica. Questo atteggiamento ha deluso non poco Gemma Galgani e durante la sorpresa organizzata per il suo cavaliere al tra le lacrime ha affermato:

“non hai capito che provo qualcosa per te?”

A quante pare le cose non si sono messe bene per la dama torinese. Il cavaliere ha ammesso di aver sentito la nuova dama venuta per lui e di volerla portare a cena. Inoltre, ha lasciato il numero anche ad un altra donna.

Ida Platano perdona Riccardo

Dopo un periodo di incomprensioni, la dama di Brescia ha deciso di dare una seconda possibilità alla storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne per raccontare come va la loro relazione.

La coppia ha raccontato anche un aneddoto per quanto riguarda sfera dell’intimità. La dama di Brescia ha rivelato che si sono sentiti spesso ma lei non è soddisfatta perché il mancato trasporto fisico di lui. Pare che il cavaliere si sia addormentato ma tra loro non manca la passione.