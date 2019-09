Maria De Filippi, gravissimo incidente ‘Si è schiantata con l’auto in un sottopasso’: l’ex corteggiatrice in prognosi riservata

Uomini e Donne, gravissimo incidente stradale per l’ex corteggiatrice: “Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere”

Una notizia che ha sconvolto i fan della seguitissima trasmissione di Canale 5, condotta da Maria De Filippi. Grave incidente stradale per un ex volto di Uomini e Donne e alcuni suoi amici. L’auto su cui viaggiavano è completamente distrutta e, per tale motivo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti.

Uomini e Donne, grave incidente per Eleonora Rocchini

Non molte ore fa è giunta una notizia che ha fatto preoccupare non poco il numeroso pubblico di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato da Fanpage.it , un’ex corteggiatrice Eleonora Rocchini è rimasta vittima insieme ai suoi amici in un grave incidente stradale a Piazzale Tecchio, noto quartiere di Fuorigrotta (Napoli). Con lei anche la sorella del suo ex fidanzato, nonché ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi, Dalila Branzani. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre e non è ancora nota la dinamica dell’incidente ma gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano, stanno effettuando i dovuti accertamenti.

Dalle immagini che circolano in rete appare evidente che l’impatto è stato violento tanto da distruggere completamente il veicolo su cui viaggiavano e richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i giovani dall’auto.

Le condizioni dei passeggeri

Stando a quanto riportato da Fanpage.it, Eleonora, Dalila e gli altri passeggere sono stati trasportati al Caldarelli e le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Solo la sorella del tronista Oscar Branzani è in prognosi riservata.

Nelle ultime ore, il giovane ragazzo ha scritto un messaggio che lascia pensare che tutti sia andato bene. L’ex volto del dating show ha condiviso una IG stories con il seguente messaggio: