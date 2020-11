Uomini e Donne in lutto, l’addio dell’ex dama Anna Tedesco commuove i fan

Uomini e Donne in lutto, l’addio dell’ex dama Anna Tedesco commuove i...

Arriva il triste annuncio di una perdita che ha colpito una delle protagoniste della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Immediatamente sono arrivati centinaia messaggi di affetto per lei!

Gravissimo lutto a Uomini e Donne. Una delle protagoniste storiche del dating show di Maria De Filippi è stata colpita da una terribile perdita.

Si tratta di Anna Tedesco, ex dama del parterre della trasmissione di Canale 5. Molto amata dal pubblico del trono over, Anna ha lasciato un buon ricordo di sé e ancora oggi sono molti i telespettatori che la seguono attraverso i social.

La donna ha di recente postato una foto su Instagram, con la quale ha voluto condividere tutto il suo dolore. L’immagine ha commosso molto i suoi follower, che le hanno scritto messaggi di affetto.

Il messaggio struggente commuove i fan

Nella giornata di ieri, Anna Tedesco ha pubblicato uno scatto che ritrae due mani che si sfiorano caldamente.

L’immagine ha immediatamente sollevato la curiosità degli utenti di Instagram, che si sono precipitati a leggere la didascalia:

“Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te. Ora ho bisogno di imparare a convivere con i tuoi ricordi.”

Le parole di Anna Tedesco sono quindi rivolte alla mamma, che l’ha lasciata di recente.

L’ex dama del trono over ha aggiunto ulteriori parole struggenti, tramite le quali ha fato capire che, in vita, la madre la spronasse sempre a essere forte, probabilmente per prepararla alla sua morte:

“Mi manchi tantissimo mamma. R.I.P”

Numerosi i messaggi d’affetto giunti alla donna, che ha sentito grande vicinanza da parte dei followers, che hanno compreso tutto il suo dolore.

Auguriamo ad Anna di riprendersi presto da questa perdita, che lascerà inevitabilmente un vuoto incolmabile nel suo cuore.