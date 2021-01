Gelo nello studio di Uomini e Donne. La Dama del Trono Over lancia un gossip bomba. Uno dei cavalieri avrebbe una fidanzata fuori dallo Show.

Uomini e Donne è uno dei dating show più amati e seguiti dal pubblico italiano, il quale attende con ansia l’appuntamento con i tronisti e corteggiatori alle prese con l’incessante ricerca della propria anima gemella.

Nel corso di una delle ultime registrazioni andate in onda relative al Trono Over una delle Dame più amate di questa edizione ha fatto una rivelazione al quanto sconvolgente.

A quanto pare uno dei Cavalieri sarebbe impegnato al di fuori degli studi.

Chi è stata a lanciare il gossip? A choccare il pubblico e la conduttrice, Roberta Di Padua. Ecco tutti i dettagli sulla misteriosa vicenda.

Roberta Di Padua, la verità sconvolgente in diretta

Come è noto la seducente Dama originaria di Cassino, nell’ultimo periodo sta conoscendo l’affascinante Cavaliere Riccardo, dopo la rottura con Michele Dentice.

Quest’ultimo come è noto ha deciso di ritirarsi dall’esperienza di Uomini e Donne.

Pare, secondo quanto rivelato dalla Di Padua, la quale avrebbe effettuato delle indagini in merito, che il Personal Trainer intrattenesse una relazione amorosa al di fuori del programma, insinuando così il dubbio per cui fosse in realtà questo il motivo dietro l’abbandono della trasmissione.

Visualizza questo post su Instagram

Una notizia che da un lato ha choccato i presenti compresa la conduttrice e gli opinionisti, i quali dopo le parole della Dama hanno ammesso che, stando ai fatti, la situazione è apparsa certamente più chiara.

Ma coinciderà al vero?

Le parole di Michele Dentice

In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, l’ex Cavaliere di Uomini e Donne, ha rivelato agli spettatori i motivi che lo avrebbero spinto a lasciare il programma.

Mentre la Di Padua parla di una fidanzata al di fuori del programma, il Personal Trainer adduce la sua decisione ad un periodo di forte ‘ansia e stress’ legate al suo privato.

In particolare, ha raccontato Michele Dentice, starebbe attraversando una fase molto triste della sua vita, in qualità di imprenditore e gestore di palestre, chiuse da un anno a questa parte a causa della pandemia.

Un dolore a cui si sono uniti problemi personali e la perdita della sua cara nonna, chiarendo infine che la sua scelta non è stata per nulla legata a Roberta Di Padua.

Visualizza questo post su Instagram

I fan dello storico dating show sono confusi, e si chiedono dove sia la verità nella faccenda.

A tal proposito si attendono conferme o smentite da parte del Cavaliere. Quale sarà stata la sua reazione alle parole della Dama di Cassino? Staremo a vedere.